В Москве усилят защиту при записи родственников к врачу

Как сообщается на сайте мэрии, изменения коснутся только случаев, когда один человек записывает на прием другого взрослого. Для этого необходимо будет получить доступ к электронной медицинской карте пациента. При самостоятельной записи к врачу дополнительных подтверждений не потребуется.

Процедура записи детей к специалистам также останется прежней. Если данные полиса ребенка уже внесены в приложение или личный кабинет на портале, и у родителя есть доступ к электронной карте, никаких новых подтверждений не понадобится.