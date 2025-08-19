В Москве усилят защиту при записи родственников к врачу

Опубликовано 19 августа 2025, 18:001 мин.
В Москве усилят защиту при записи родственников к врачуС осени потребуется СМС-подтверждение
С осени 2025 года в Москве заработает новая система защиты при онлайн-записи родственников к врачу. Для подтверждения действий потребуется вводить код из СМС, который будет приходить владельцу полиса ОМС.
Как сообщается на сайте мэрии, изменения коснутся только случаев, когда один человек записывает на прием другого взрослого. Для этого необходимо будет получить доступ к электронной медицинской карте пациента. При самостоятельной записи к врачу дополнительных подтверждений не потребуется.
Процедура записи детей к специалистам также останется прежней. Если данные полиса ребенка уже внесены в приложение или личный кабинет на портале, и у родителя есть доступ к электронной карте, никаких новых подтверждений не понадобится.