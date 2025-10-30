В Москве внедрили ИИ для проверки документов на субсидии

Опубликовано 30 октября 2025, 15:301 мин.
В Москве внедрили ИИ для проверки документов на субсидииСистема сократила обработку заявлений с двух дней до часа
В Москве начали применять искусственный интеллект (ИИ) для проверки документов на субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Внедрение системы осуществляет Социальное казначейство.
По словам заммэра Анастасии Раковой, обработка заявлений теперь занимает около часа вместо прежних двух дней. Заявители оперативно получают уведомление в личном кабинете на портале mos.ru с указанием статуса заявки и, при необходимости, с рекомендациями по исправлению документов.
Система анализирует заявления, поданные через портал, и работает с документами различных форматов, включая электронные файлы и отсканированные рукописные тексты. На первом этапе ИИ проверяет комплектность документов и их соответствие установленным требованиям. При успешной проверке формируется предварительное положительное решение.
В будущем искусственный интеллект планируется задействовать на всех этапах предоставления субсидий.