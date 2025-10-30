В Москве внедрили ИИ для проверки документов на субсидии

По словам заммэра Анастасии Раковой, обработка заявлений теперь занимает около часа вместо прежних двух дней. Заявители оперативно получают уведомление в личном кабинете на портале mos.ru с указанием статуса заявки и, при необходимости, с рекомендациями по исправлению документов.

Система анализирует заявления, поданные через портал, и работает с документами различных форматов, включая электронные файлы и отсканированные рукописные тексты. На первом этапе ИИ проверяет комплектность документов и их соответствие установленным требованиям. При успешной проверке формируется предварительное положительное решение.

В будущем искусственный интеллект планируется задействовать на всех этапах предоставления субсидий.