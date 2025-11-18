В Москве запустили ИИ-сервисы для диагностики переломов

Системы автоматически отмечают поврежденные участки на рентгеновских снимках и выполняют необходимые измерения. Это позволяет врачам быстрее анализировать изображения и точнее определять характер травм, что особенно важно при сложных переломах.

ИИ-сервисы стали частью эксперимента по внедрению компьютерного зрения в лучевую диагностику, который продолжается уже пять лет. Сейчас в распоряжении московских рентгенологов доступно более 60 алгоритмов искусственного интеллекта по 43 клиническим направлениям.

Проект реализован Центром диагностики и телемедицины совместно с Департаментом информационных технологий Москвы.