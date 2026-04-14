В Москве запустили выпуск рентген-аппаратов для поиска микродефектов в металле

Заявлено, что точность оборудования достигает 2 мкм. Инвестиции в проект составили порядка 200 млн рублей, производственная мощность должна быть до 60 аппаратов в год.

Устройства предназначены для компьютерной 3D-томографии и 2D-рентгенографии. Они собраны на собственной компонентной базе по запатентованным разработкам компании «Диагностика-М». Разработку поддержали Минобрнауки и ведущие технические вузы. Оборудование уже работает в аэропортах, метро, на вокзалах, таможне, а также на объектах Росатома, РЖД и «Почты России».

Также ТАСС отмечает, что в 2026 году предприятие освоило производство разборных микрофокусных источников рентгеновского излучения моделей РРТ-160 и РРТ-225. Производственные мощности позволяют наращивать выпуск. Такая техника востребована для контроля качества продукции в авиа- и машиностроении, электронике и других отраслях, где критичны даже микроскопические дефекты.

«Резиденты особой экономической зоны получают налоговые льготы, доступ к развитой инфраструктуре и всестороннюю поддержку. Это помогает компаниям сосредоточиться на главном — создании новых решений. Одно из них — микрофокусные рентгеновские установки. Производственные мощности позволяют выпускать до 60 аппаратов в год с возможностью дальнейшего наращивания объёмов. Инвестиции в создание продукции составили 200 млн рублей», — сказано в сообщении пресс-службы.