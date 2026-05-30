В России
Опубликовано 30 мая 2026, 11:45
1 мин.

В Москву начали поступать электробусы А5 с новой схемой зарядки

В Москву начали поступать электробусы поколения А5 с новой схемой зарядки, при которой пантограф и контактные рельсы поменяли местами. До конца 2027 года в парки «Мосгортранса» планируют поставить 700 таких машин.
В Москву начали поступать электробусы А5 с новой схемой зарядки
© Ferra.ru

На площадку «Нагорная» уже начали прибывать электробусы КАМАЗ-52222 поколения А5 по контракту на 2026–2027 годы. Часть техники уже вышла на маршруты на юге Москвы.

Главная особенность новой модели — инвертированная система зарядки: пантограф размещён на зарядной станции, а контактные рельсы — на крыше электробуса. По словам Максима Ликсутова, это решение позволило облегчить машину и увеличить запас хода.

Чем отличается новая модель

В «Мосгортрансе» отметили, что такая схема делает производство и эксплуатацию электробусов надёжнее, потому что на самой машине больше не нужно размещать сложные устройства для приёма заряда.

У новой серии также есть несколько пассажирских улучшений: средние и задние двери открываются наружу, предусмотрены места для ручной клади, подсветка дверей с обозначением начала и окончания посадки, увеличенная на 15% площадка для велосипедов и колясок, а также более эффективная климатическая система.

Всего до конца 2027 года «Мосгортранс» должен получить 700 электробусов этой серии.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
Тег:
#В России
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. В Москву начали поступать электробусы А5 с новой схемой зарядки