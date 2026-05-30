В Москву начали поступать электробусы А5 с новой схемой зарядки

На площадку «Нагорная» уже начали прибывать электробусы КАМАЗ-52222 поколения А5 по контракту на 2026–2027 годы. Часть техники уже вышла на маршруты на юге Москвы.

Главная особенность новой модели — инвертированная система зарядки: пантограф размещён на зарядной станции, а контактные рельсы — на крыше электробуса. По словам Максима Ликсутова, это решение позволило облегчить машину и увеличить запас хода.

Чем отличается новая модель

В «Мосгортрансе» отметили, что такая схема делает производство и эксплуатацию электробусов надёжнее, потому что на самой машине больше не нужно размещать сложные устройства для приёма заряда.

У новой серии также есть несколько пассажирских улучшений: средние и задние двери открываются наружу, предусмотрены места для ручной клади, подсветка дверей с обозначением начала и окончания посадки, увеличенная на 15% площадка для велосипедов и колясок, а также более эффективная климатическая система.

Всего до конца 2027 года «Мосгортранс» должен получить 700 электробусов этой серии.