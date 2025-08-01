В МТС напомнили, как защитить смартфон от жары и перегрева

Сильная нагрузка на процессор — одна из причин перегрева. Использование смартфона для игр, видеомонтажа или съёмки видео на улице в жару ускоряет нагрев, из-за чего устройство может начать тормозить, быстро разряжаться или вовсе отключиться. При постоянном перегреве страдают батарея и внутренние компоненты.

Голицына также советует не оставлять телефон в автомобиле на солнце. Панель и подстаканник в салоне нагреваются до экстремальных температур — около 70 градусов. Даже короткое пребывание в таких условиях способно повредить аккумулятор или экран.

Кроме того, автоматическая регулировка яркости в жаркую погоду не всегда помогает. Смартфон может увеличить подсветку до максимума, что перегревает экран и ускоряет разряд батареи. Лучше вручную настроить яркость на комфортный уровень и включить энергосберегающий режим.

Также важно обеспечить устройству нормальную вентиляцию. Закрытие смартфона плотными чехлами, тканями или предметами мешает теплообмену и только усиливает нагрев.