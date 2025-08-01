В России
Опубликовано 01 августа 2025, 13:24
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В МТС напомнили, как защитить смартфон от жары и перегрева

Рекомендации касаются использования телефона на улице
В жаркую погоду пользователям смартфонов стоит соблюдать осторожность, чтобы не перегреть устройство. Руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына объяснила, какие действия могут привести к поломке телефона при высокой температуре.
В МТС напомнили, как защитить смартфон от жары и перегрева

© Ferra.ru

Сильная нагрузка на процессор — одна из причин перегрева. Использование смартфона для игр, видеомонтажа или съёмки видео на улице в жару ускоряет нагрев, из-за чего устройство может начать тормозить, быстро разряжаться или вовсе отключиться. При постоянном перегреве страдают батарея и внутренние компоненты.

Голицына также советует не оставлять телефон в автомобиле на солнце. Панель и подстаканник в салоне нагреваются до экстремальных температур — около 70 градусов. Даже короткое пребывание в таких условиях способно повредить аккумулятор или экран.

Кроме того, автоматическая регулировка яркости в жаркую погоду не всегда помогает. Смартфон может увеличить подсветку до максимума, что перегревает экран и ускоряет разряд батареи. Лучше вручную настроить яркость на комфортный уровень и включить энергосберегающий режим.

Также важно обеспечить устройству нормальную вентиляцию. Закрытие смартфона плотными чехлами, тканями или предметами мешает теплообмену и только усиливает нагрев.

Источник:РИА Новости
Автор:Булат Кармак
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