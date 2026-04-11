Опубликовано 11 апреля 2026, 19:00
В Мурманской области появится промпарк с судоремонтом и заводами стройматериалов

Уже есть 11 компаний, желающих разместиться
В Мурманской области планируют создать первый промышленный парк для резидентов Арктической зоны. На участке от 12 гектаров разместят судоремонтные, судостроительные, камнеобрабатывающие производства и завод стройматериалов с 3D-технологиями. Идею поддержал первый вице-премьер Денис Мантуров.
Для парка нужна территория размером примерно 16–17 футбольных полей. Сейчас участок хотят включить в границы территории опережающего развития «Столица Арктики». Уже 11 компаний готовы там разместиться.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис считает, что промпарк даст толчок бизнесу, создаст новые рабочие места и принесёт больше налогов в бюджет. Проект поддержан на федеральном уровне.