Опубликовано 30 мая 2026, 13:15
В Мурманской области в 2026 году планируют опытно добывать литий

Опытно-промышленная добыча лития планируется в этом году на Полмостундровском месторождении в Мурманской области. Об этом сообщил в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Минприроды РФ Александр Козлов.
«Что касается прогнозов по добыче лития в 2026 году, то планируется его опытно-промышленная добыча на Полмостундровском месторождении, также расположенном на Кольском полуострове. Она будет идти в рамках проводимых недропользователем геологоразведочных работ», - сказал Александр Козлов.

Он также отметил, что промышленная добыча лития в стране пока не стартовала, идет работа по ее подготовке. «По нашим ожиданиям, первым объектом станет Колмозёрское месторождение на Кольском полуострове», - добавил министр.

Петербургский международный экономический форум пройдёт с 3 по 6 июня. Его главная тема в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
  В Мурманской области в 2026 году планируют опытно добывать литий