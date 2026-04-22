В МВД дали совет, как распознать мошенника во взломанном аккаунте

В обычной жизни люди часто перекидываются небольшими суммами на знакомые карты — за обед, на подарок. Поэтому, когда настоящий друг или коллега просит денег, он скорее всего даже не будет уточнять реквизиты — они уже есть в истории переводов. Мошенники же, чтобы не «спалиться», подсовывают чужую карту или номер телефона.

В МВД подчеркнули, что как только в переписке появляются незнакомые реквизиты или просьба перевести третьему лицу, нужно прекратить переписку и связаться с человеком напрямую по телефону. Этот простой шаг сэкономит деньги и нервы.

«Настоящий человек, как правило, просит перевести деньги на свой номер или карту. Скорее всего он даже не будет уточнять куда, так как вы уже переводили ему небольшие суммы за совместный обед или на подарок общему другу. Это обычная бытовая практика», — сказано в сообщении.