В МВД напомнили о необходимости менять паспорт при сильном изменении внешности

Опубликовано 07 июля 2025, 02:151 мин.
В МВД напомнили о необходимости менять паспорт при сильном изменении внешностиЭто обязанность
Официальный Telegram-канал ГУВМ МВД России «Миграционный пост» напомнил, нужно ли гражданину менять паспорт при значительном изменении внешности вследствие перенесённой болезни или медицинского вмешательства.
Сообщается, что российский гражданин обязан заменить внутренний паспорт в случае существенного изменения внешности, вызванного болезнью или медицинским вмешательством, в течение 90 дней.
Изменение внешности несовершеннолетнего ребенка не влечёт обязанности по замене паспорта в течение срока его действия, а использование такого документа не предполагает административную ответственность.