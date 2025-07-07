В МВД напомнили о необходимости менять паспорт при сильном изменении внешности

Сообщается, что российский гражданин обязан заменить внутренний паспорт в случае существенного изменения внешности, вызванного болезнью или медицинским вмешательством, в течение 90 дней.

Изменение внешности несовершеннолетнего ребенка не влечёт обязанности по замене паспорта в течение срока его действия, а использование такого документа не предполагает административную ответственность.