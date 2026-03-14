В МВД сообщили о снижении ущерба от киберпреступлений до 195 млрд рублей

Кроме финансового ущерба, снизилось и общее число зарегистрированных киберпреступлений — почти на 12%. Количество дистанционных хищений уменьшилось на 10%. В МВД подчёркивают, что это результат системной работы банков и правоохранителей по защите средств граждан.

«Внедренные механизмы блокировки операций без добровольного согласия клиента и ограничений дистанционного управления банковскими счетами позволили сократить на 6% (с 192 до 181 млрд рублей) суммы похищенных денежных средств и на 4% (с 203 до 195 млрд рублей) в целом материальный ущерб от киберпреступлений», — сказано в сообщении пресс-центра МВД.