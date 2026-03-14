Опубликовано 14 марта 2026, 20:45
В МВД сообщили о снижении ущерба от киберпреступлений до 195 млрд рублей

Помогли механизмы блокировки счетов и ограничения дистанционного управления
По информации пресс-центра МВД России, материальный ущерб от киберпреступлений в России сократился на 4% — с 203 до 195 млрд рублей. В ведомстве это связывают с внедрением механизмов, блокирующих операции без добровольного согласия клиента и ограничивающих дистанционное управление счетами.
Сумма непосредственно похищенных денежных средств сократилась более заметно — на 6%, с 192 до 181 миллиарда рублей. В ведомстве это объясняют общей эффективностью механизмов, которые блокируют подозрительные операции и ограничивают возможности дистанционного управления счетами, если есть риски.

Кроме финансового ущерба, снизилось и общее число зарегистрированных киберпреступлений — почти на 12%. Количество дистанционных хищений уменьшилось на 10%. В МВД подчёркивают, что это результат системной работы банков и правоохранителей по защите средств граждан.

«Внедренные механизмы блокировки операций без добровольного согласия клиента и ограничений дистанционного управления банковскими счетами позволили сократить на 6% (с 192 до 181 млрд рублей) суммы похищенных денежных средств и на 4% (с 203 до 195 млрд рублей) в целом материальный ущерб от киберпреступлений», — сказано в сообщении пресс-центра МВД.