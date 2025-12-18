В начале 2026 года выйдут наушники Яндекса, которые запоминают дела за вас

Это устройство позволит использовать возможности ИИ не только на экране смартфона или компьютера, но и в любой момент обращаться к AI-ассистенту с помощью голосовых команд. Функция «Моя память» будет систематизировать личные дела и мысли, обеспечивая доступ к ним на ходу.

С помощью голосовых команд можно будет фиксировать информацию и возвращаться к ней в любое время: всё будет сохраняться в чатах в виде структурированных записей и напоминаний. Всё это можно будет легко делать с помощью Яндекс Дропс. Кроме того, пользователи смогут использовать стандартные функции ИИ-ассистента, такие как управление музыкой.

Наушники предназначены для расширения спектра задач, которые пользователи решают с помощью нейросетей. В этих наушниках можно будет на ходу задавать Алисе любые вопросы и получать ответы, продолжая заниматься другими делами. К примеру, Алиса запомнит, какие документы нужны для визы, какой фильм порекомендовал коллега и во сколько приедет курьер. Записи доступны в чате или через голосовой интерфейс наушников.