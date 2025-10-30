В нейросети ГигаЧат от Сбера появилась функция голосового общения

Новая возможность позволяет не только формулировать запросы, но и проводить полноценные беседы — обсуждать задачи, репетировать выступления или просто общаться на разные темы. Во время разговора можно перебивать нейросеть, а после завершения диалога получить его текстовую расшифровку.

Функция работает в бета-режиме в веб-версии сервиса и в приложении для Android. «ГигаЧат» является бесплатным сервисом, который помогает пользователям в поиске информации, анализе файлов, переводе текстов и создании различного контента.

Нейросеть также способна помогать в подготовке презентаций — формировать материал, структурировать его по слайдам и генерировать иллюстрации.