В нейросети от Сбера ГигаЧате появилась функция создания подкастов

Для генерации подкаста доступно шесть вариантов голосов, два стиля изложения и регулировка продолжительности от двух до десяти минут. Функция работает в веб-версии и мобильном приложении для Android, а для iOS устройств станет доступна в ближайшем обновлении.

Сервис позволяет преобразовывать объемные тексты, например 20 страниц, в пятиминутный аудиоформат. Это упрощает восприятие информации во время поездок, тренировок или других занятий. До конца года планируется интеграция с умными колонками Sber и музыкальным сервисом «Звук».

Готовые подкасты можно скачивать, переименовывать и делиться ими.