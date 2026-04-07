В НГТУ научились выявлять дефекты в металле с помощью лазера

Металл облучают лазером и получают зернистую спекл-картину. Затем в поверхности делают крошечное несквозное отверстие и снова снимают узор. Программа сравнивает два изображения и рассчитывает карту деформаций. Всё происходит бесконтактно и с точностью до нанометров.

По словам разработчика Константина Никитина, новый метод превосходит ультразвук: даёт полную картину полей напряжений в реальном времени и проще в интерпретации. Это позволяет продлить срок службы ответственных конструкций и предотвратить их внезапное разрушение. Разработка уже опробована и готова к внедрению.

«Остаточные технологические напряжения — это внутренние силы, которые накапливаются при 3D-печати металлических изделий, сварке, прокате, лазерном термоупрочнении. Важно, чтобы конструкции оставались долговечными. Выполнить полный анализ наличия напряжений позволяет программно-аппаратный комплекс», — сказано в сообщении пресс-службы НГТУ.