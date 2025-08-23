В НГТУ НЭТИ разработают первую отечественную зарядку для самокатов

Сообщается, что устройство компактное, выглядит как небольшой металлический шкафчик. Зарядная станция оснащена 12 слотами для аккумуляторов 48 В. Система «рука-каретка» автоматически заменяет разряженный аккумулятор на заряженный через NFC или QR-код за менее чем минуту.

Стоимость станции составляет порядка 650 тысяч рублей, что дешевле импортных аналогов. Зарядка для самокатов и велосипедов экологична и проста в конструкции, что снижает вероятность поломок.

Автор проекта, студент факультета мехатроники и автоматизации НГТУ НЭТИ Максим Завьялов планирует собрать команду для реализации и надеется, что оборудование будет востребовано сервисами кикшеринга и курьерами. «Стоимость станции благодаря использованию преимущественно отечественных компонентов составит около 650 тысяч рублей, что намного дешевле зарубежных аналогов. Кроме низкой стоимости, сверхбыстрая станция отличается экологичностью и простотой конструкции. Проще говоря, там нечему ломаться», — пояснил автор проекта.