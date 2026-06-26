В НИУ ВШЭ создали приложение для ранней диагностики проблем с речью и письмом у детей

Тест состоит из семи заданий разного уровня сложности — от понимания речи до её порождения. Стимулы озвучены профессиональным диктором, результаты автоматически сравниваются с возрастной нормой. Это исключает влияние дикции проводящего и даёт высокую межэкспертную надёжность. Приложение уже прошло проверку в нескольких исследованиях и доказало свою эффективность.

Разработка позволяет не только выявлять нарушения, но и отслеживать динамику, сохранять ответы и строить индивидуальные программы коррекции. По словам авторов, инструмент полезен как для клинической практики, так и для научных исследований. Он не требует дорогого оборудования и доступен для широкого использования. Работа выполнена сотрудниками Центра языка и мозга НИУ ВШЭ.

«Наше приложение — удобный инструмент, позволяющий надёжно оценить способность ребёнка различать звуки речи, удерживать их в памяти и проводить различные операции со звуками. Всё это необходимо для успешного развития как устной, так и письменной речи. Мы создали этот инструмент для специалистов, работающих с детьми, и для исследователей детской речи», - привела пресс-служба ВУЗа слова старшего научного сотрудника Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Светланы Дорофеевой.