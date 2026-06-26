В России
Опубликовано 26 июня 2026, 12:50
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В НИУ ВШЭ создали приложение для ранней диагностики проблем с речью и письмом у детей

Оно заменит дорогое оборудование и стандартизирует проверку
Исследователи НИУ ВШЭ разработали первое в России стандартизированное приложение для оценки фонологических навыков у детей. Инструмент позволяет выявлять нарушения различения звуков речи, фонематического анализа и оперативной памяти — рабочей памяти, обеспечивающей способность различать звуки речи, удерживать их в памяти на короткое время и проводить с ними различные операции. Инструмент предназначен для логопедов, психологов и исследователей детской речи и помогает диагностировать предрасположенность к дислексии и дисграфии — трудности с чтением и письмом.
В НИУ ВШЭ создали приложение для ранней диагностики проблем с речью и письмом у детей

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Тест состоит из семи заданий разного уровня сложности — от понимания речи до её порождения. Стимулы озвучены профессиональным диктором, результаты автоматически сравниваются с возрастной нормой. Это исключает влияние дикции проводящего и даёт высокую межэкспертную надёжность. Приложение уже прошло проверку в нескольких исследованиях и доказало свою эффективность.

Разработка позволяет не только выявлять нарушения, но и отслеживать динамику, сохранять ответы и строить индивидуальные программы коррекции. По словам авторов, инструмент полезен как для клинической практики, так и для научных исследований. Он не требует дорогого оборудования и доступен для широкого использования. Работа выполнена сотрудниками Центра языка и мозга НИУ ВШЭ.

«Наше приложение — удобный инструмент, позволяющий надёжно оценить способность ребёнка различать звуки речи, удерживать их в памяти и проводить различные операции со звуками. Всё это необходимо для успешного развития как устной, так и письменной речи. Мы создали этот инструмент для специалистов, работающих с детьми, и для исследователей детской речи», - привела пресс-служба ВУЗа слова старшего научного сотрудника Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Светланы Дорофеевой.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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