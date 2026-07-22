В ННГУ создали систему, которая подскажет, как дожить до 80 лет в ясном уме

По словам директора Института биологии и биомедицины ННГУ Марии Ведуновой, возрастная программа заложена в генах, но её течение зависит от внешних факторов. Например, диабет второго типа может быть связан с генетикой, но проявляется он чаще к 60 годам, когда «спящие» гены пробуждаются из-за образа жизни. Новая система как раз ищет такие эпигенетические изменения — следы взаимодействия генов с окружающей средой.

Исследователи выявили новые маркеры на уровне микроРНК, кольцевых РНК и метилирования генома. Любопытно, что у людей старше 85 лет с «успешным» старением часть классических возрастных маркеров вообще не работает. Именно это, считают учёные, позволяет им перешагнуть среднюю продолжительность жизни. Своевременное моделирование поведения поможет сделать старость более здоровой для большего числа людей. Работа выполнена при поддержке госзадания «Когнитивное долголетие и способы его продления».

«Результат нашей работы — это показатель, по которому конкретному человеку заранее могут сказать, что можно изменить в его траектории старения, чтобы в 80 лет он чувствовал радость и желание жить, а не начинал день с горсти таблеток на завтрак», — отметила Ведунова.