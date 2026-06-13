В России
Опубликовано 13 июня 2026, 16:35
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В ночь на 13 августа россияне увидят звездопад Персеиды и парад шести планет

Четыре планеты можно будет увидеть невооружённым глазом
Руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков сообщил, что в ночь с 12 на 13 августа 2026 года жители России смогут наблюдать два редких явления: максимум метеорного потока Персеиды — до 100 «падающих звёзд» в час — и парад из шести планет. По словам эксперта, условия будут отличными, поскольку пик приходится на новолуние, небо будет тёмным.
В ночь на 13 августа россияне увидят звездопад Персеиды и парад шести планет

© Ferra.ru

Персеиды лучше всего наблюдать ближе к рассвету, когда радиант, точка вылета метеоров, поднимается высоко. Западные регионы страны окажутся в более выгодном положении. Парад планет, в который войдут Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн, Нептун, также будет виден под утро. Юпитер, Марс, Меркурий и Сатурн можно разглядеть без оптики, а Уран и Нептун — в бинокль или небольшой телескоп.

Парад планет продлится ещё около недели после 12 августа, пока Меркурий не приблизится к Солнцу и не станет ненаблюдаем. Астрономы советуют выбирать место вдали от городских огней и дать глазам привыкнуть к темноте. Следующее подобное совпадение звездопада и парада планет ожидается нескоро.

«С 12 на 13 августа — эта ночь, которую нельзя пропустить всем, кто интересуется астрономией. Метеорный поток Персеиды — один из самых популярных метеорных потоков года. Он достигнет максимума в ночь с 12 на 13 августа. В 2026 году условия для наблюдений будут отличными: пик приходится на период новолуния, поэтому небо будет полностью тёмным. <…> Чтобы поймать как можно больше "падающих звёзд", выбирайте для своих наблюдений время, когда радиант находится высоко в небе. Будет наблюдаться до 100 метеоров в час, и чем ближе к рассвету, тем больше будет наблюдаться метеоров, поэтому западные части нашей страны будут в более выгодном положении», — отметил Веселков.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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