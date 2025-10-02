В Новгороде доказали возможность применения нового типа радиолокационных сигналов

В ходе эксперимента использовалось радиоустройство LimeSDR. Исследователи сравнили результаты компьютерного моделирования с фактическими данными и выяснили, что структура новых сигналов сохраняется даже после их передачи и приёма. Речь также идёт о том, что новый метод может улучшить работу радарных систем, позволяя им эффективно обнаруживать движущиеся объекты даже в условиях плотной городской застройки.

Ключевое преимущество этих сигналов заключается в неравномерных, нерегулярных интервалах между их элементами, что делает их менее подверженными заглушению шумом. Даже при перемещении объектов радар продолжает чётко фиксировать цель. После обработки уровень сигналов составил более 80 децибел, что делает их пригодными для использования в реальных условиях.

В дальнейшем исследователи планируют использовать устройства LimeSDR для проверки их эффективности в условиях различных помех. Также ведется работа над методами снижения влияния помех.

«Преимущество нерегулярного сигнала в том, что между его гармониками неодинаковые промежутки. Поскольку фильтр радиолокатора подавляет шумы с одинаковой периодичностью, наш сигнал попадает в зону режекции лишь частично и не заглушается полностью. Это позволяет эффективно распознавать цели даже с учётом доплеровского сдвига частоты», — отметил дин из авторов проекта Владислав Суляров.