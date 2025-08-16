В Новгороде создали биойогурт для защиты от умственной отсталости

Селен в форме аминокислот (селенметионин, селенцистеин) получают из растений, обогащённых селенсодержащими растворами. Как сообщает научное издание Минобрнауки России «Наука.рф», йод добывают из морских водорослей, так как в природе это вещество встречается редко.

Недостаток йода вызывает врождённые аномалии, умственную отсталость, нарушения развития и зоб. Дефицит селена увеличивает риск заболеваний, так как он защищает клетки от свободных радикалов и влияет на работу щитовидной железы и других органов.

По информации, более 80% россиян испытывают дефицит селена, который не компенсируется другими антиоксидантами. Усвоение селена ухудшается при избытке сахара. Для детей раннего возраста рекомендуются специализированные продукты с правильным балансом микроэлементов и витаминов.

«Важно контролировать показатель йода не только у детей и беременных, но и у взрослых. На территории большей части Российской Федерации наблюдаются недостаточные уровни содержания природного йода в почве, воде, продуктах питания. В природе йод встречается редко, за исключением морепродуктов. Его накапливают водоросли. Так из одной тонны ламинарии получают 5 килограммов йода», — отметила автор работы Доцент кафедры геологии и лесоустройства Светлана Гладких.

Она предложила экологически безопасный способ делать йогурт, полезный для здоровья. Аминокислоты селенметионин и селенцистеин получают, добавляя селен в воду для растений и удобрения. Эти добавки делают йогурт более питательным и полезным для организма.

Для приготовления собственно йогурта используют коровье молоко, овсяные хлопья, бактериальную закваску, натуральный пчелиный мёд, стабилизаторы и концентрированную молочную сыворотку. Также добавляют цукаты и курагу.