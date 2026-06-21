В НовГУ открыли, что микропластик собирает тяжёлые металлы и доставляет их в организм

В эксперименте образцы микропластика выдерживали в воде до 30 суток. Оказалось, что со временем способность частиц связывать металлы растёт. Например, для меди максимальная адсорбция достигла 48% от исходной концентрации, а для свинца — до 37%. Это означает, что даже небольшое количество пластика в водоёме может концентрировать опасные вещества и переносить их по пищевой цепочке.

Исследователи подчёркивают, что разрушение пластика происходит и на свалках, и в сточных водах, и в океане. Чем дольше частицы находятся в среде, тем сильнее они меняются и тем активнее накапливают токсины. Результаты работы помогут понять механизмы загрязнения и разработать методы очистки воды от комплексных загрязнителей.

«Для оценки рисков нужно изучать не только влияние самих пластиковых частиц, но и их способность переносить другие загрязнители. В последние годы окружающая среда всё сильнее загрязняется тяжёлыми металлами. Они накапливаются в живых организмах и при долгом воздействии вызывают неврологические нарушения, болезни печени, почек и сердца. А мышьяк, кадмий, хром и никель вообще признаны канцерогенами первой группы», — пояснила автор исследования, аспирант Химико-технологического института НовГУ Елизавета Штро.