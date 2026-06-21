В России
Опубликовано 20 июня 2026, 23:10
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В НовГУ открыли, что микропластик собирает тяжёлые металлы и доставляет их в организм

Чем дольше пластик в воде, тем выше опасность
Учёные Новгородского государственного университета (НовГУ) выяснили, что микропластик не просто загрязняет воду, но и активно притягивает ионы тяжёлых металлов: свинца, кадмия, меди. Затем частицы пластика с «нагрузкой» попадают в организм живых существ, делая металлы более биодоступными. Это происходит потому, что в процессе старения в воде пластик меняет свойства и начинает работать как «ловушка» для токсинов.
В НовГУ открыли, что микропластик собирает тяжёлые металлы и доставляет их в организм

© Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

В эксперименте образцы микропластика выдерживали в воде до 30 суток. Оказалось, что со временем способность частиц связывать металлы растёт. Например, для меди максимальная адсорбция достигла 48% от исходной концентрации, а для свинца — до 37%. Это означает, что даже небольшое количество пластика в водоёме может концентрировать опасные вещества и переносить их по пищевой цепочке.

Исследователи подчёркивают, что разрушение пластика происходит и на свалках, и в сточных водах, и в океане. Чем дольше частицы находятся в среде, тем сильнее они меняются и тем активнее накапливают токсины. Результаты работы помогут понять механизмы загрязнения и разработать методы очистки воды от комплексных загрязнителей.

«Для оценки рисков нужно изучать не только влияние самих пластиковых частиц, но и их способность переносить другие загрязнители. В последние годы окружающая среда всё сильнее загрязняется тяжёлыми металлами. Они накапливаются в живых организмах и при долгом воздействии вызывают неврологические нарушения, болезни печени, почек и сердца. А мышьяк, кадмий, хром и никель вообще признаны канцерогенами первой группы», — пояснила автор исследования, аспирант Химико-технологического института НовГУ Елизавета Штро.

Источник:Наука.рф
Автор:Андрей Кадуков
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