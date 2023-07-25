В Новороссийском зерновом терминале внедрят бережливые технологии

В Новороссийском зерновом терминале внедрят бережливые технологииОпыт одного производства затем распространят на все предприятие
В рамках национального проекта «Производительность труда» сотрудников Новороссийского зернового терминала обучат технологиям эффективного производства.
Новороссийский зерновой терминал стал новым участником национального проекта «Производительность труда». В течение полугода на предприятии будут внедрять бережливые технологии.
Эксперты Федерального центра компетенций выберут одно из производств терминала, и на этом «пилотном потоке» применят меры, улучшающие эффективность и сокращающие издержки. Сотрудников обучат основам эффективного производства и использованию необходимых для него инструментов. Полученный опыт будет масштабирован на остальные процессы предприятия.
Краснодарский край — один из пилотных регионов национального проекта «Производительность труда». Для участвующих в нем 270 предприятий региона предусмотрены различные виды господдержки, включая льготные займы, субсидии и бесплатные образовательные программы.