В Новороссийском зерновом терминале внедрят бережливые технологии

Новороссийский зерновой терминал стал новым участником национального проекта «Производительность труда». В течение полугода на предприятии будут внедрять бережливые технологии.

Эксперты Федерального центра компетенций выберут одно из производств терминала, и на этом «пилотном потоке» применят меры, улучшающие эффективность и сокращающие издержки. Сотрудников обучат основам эффективного производства и использованию необходимых для него инструментов. Полученный опыт будет масштабирован на остальные процессы предприятия.

Краснодарский край — один из пилотных регионов национального проекта «Производительность труда». Для участвующих в нем 270 предприятий региона предусмотрены различные виды господдержки, включая льготные займы, субсидии и бесплатные образовательные программы.