В Новосибирске начали испытания фонарей с технологией ветрогенерации

Ведущий автор разработки Кристина Титова пояснила, что была усовершенствована конструкция прототипа инновационного фонаря, установлен модернизированный, более мощный, генератор, снижен порог срабатывания ветра до 6,5 метров в секунду, что улучшило улавливание энергии.

Кампус ВУЗа служит испытательным полигоном. Один из фонарей установлен рядом с шестым учебным корпусом, а другой — на крыше. Эти испытания позволяют оценить эффективность и надёжность таких фонарей в реальных условиях.

В случае успеха этот проект может революционизировать экологическое развитие городов. Поскольку города переходят на экологически чистые технологии для снижения энергопотребления и воздействия на окружающую среду, эта инновационная система может сыграть ключевую роль.

«Мы учли наш непростой климат, поэтому выбрали для наших фонарей соответствующие материалы. Центральная часть конструкции выполнена из специального пластика, сам фонарь — из сплава алюминия. Ещё требуется решить довольно сложную задачу по оснащению фонарей соответствующей электроникой, над данной проблемой параллельно работает команда факультета энергетики», — отметила Титова.