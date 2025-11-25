В Новосибирске начали устанавливать отечественный протез аорты

Опубликовано 25 ноября 2025, 21:451 мин.
В Новосибирске начали устанавливать отечественный протез аортыУстройство позволяет одномоментно реконструировать два сосуда
Специалисты Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. Мешалкина в Новосибирске приступили к имплантации первого современного отечественного протеза аорты с боковым ответвлением. Конструкция позволяет одновременно протезировать дугу аорты и левую подключичную артерию.
В пресс-службе центра отметили, что раньше около 40% пациентов после реконструкции аорты требовали дополнительного вмешательства для восстановления подключичной артерии. Новая разработка устраняет эту необходимость, сокращая риски и сроки лечения. Первая успешная операция проведена 61-летнему пациенту с острым расслоением аорты.
Протез изготовлен на предприятии в Пензе и включает систему доставки. Аналогичные разработки существуют только в Европе и Китае.
Ранее в пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ) сообщили, что ученые вуза работают над созданием первого отечественного роботизированного протеза стопы. Разработка позволит восстанавливать естественную походку пациентам с ампутациями нижних конечностей.