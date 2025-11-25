В Новосибирске начали устанавливать отечественный протез аорты

В пресс-службе центра отметили, что раньше около 40% пациентов после реконструкции аорты требовали дополнительного вмешательства для восстановления подключичной артерии. Новая разработка устраняет эту необходимость, сокращая риски и сроки лечения. Первая успешная операция проведена 61-летнему пациенту с острым расслоением аорты.

Протез изготовлен на предприятии в Пензе и включает систему доставки. Аналогичные разработки существуют только в Европе и Китае.

Ранее в пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ) сообщили, что ученые вуза работают над созданием первого отечественного роботизированного протеза стопы. Разработка позволит восстанавливать естественную походку пациентам с ампутациями нижних конечностей.