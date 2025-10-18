В России
В Новосибирске разработали калькулятор для определения типа диабета

У молодых пациентов
Специалисты Научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины (НИИТПМ) в Новосибирске создали онлайн-калькулятор для диагностики сахарного диабета у молодых пациентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника НИИ, врача-эндокринолога, доктора медицинских наук Аллу Овсянникову.
Эксперт сообщила, что программа позволяет медицинским работникам быстро и точно оценить вероятность развития различных типов диабета у молодых. Этот онлайн-калькулятор использует ключевые параметры, такие как возраст, пол, уровень глюкозы и гликированного гемоглобина, а также наследственность и другие значимые показатели. После ввода данных программа рассчитывает вероятность каждого типа диабета в процентном соотношении. Инструмент доступен для использования как на компьютерах, так и на мобильных устройствах.

«Мы разработали онлайн-калькулятор, который будет доступен всем эндокринологам на их приёмах. Там несколько простых составляющих — нужно будет знать возраст, пол, уровень глюкозы, гликированного гемоглобина, наследственность и ещё несколько показателей", - рассказала доктор.