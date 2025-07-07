В Новосибирске разработали новый метод получения фермента для вакцин

Опубликовано 07 июля 2025, 19:391 мин.
В Новосибирске разработали новый метод получения фермента для вакцинТехнология упростит создание мРНК-препаратов
Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН создали эффективный способ производства поли (А)-полимеразы — ключевого фермента для разработки мРНК-вакцин. Эти препараты, доказавшие свою эффективность против COVID-19, также рассматриваются для лечения онкологических заболеваний и аллергий.
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Исследователи протестировали семь штаммов кишечной палочки, изменяя температурные условия. Оказалось, что широко распространенный штамм способен производить фермент в достаточном количестве с хорошей активностью. Это решение особенно актуально в условиях ограниченного доступа к зарубежным штаммам, требующим сложных условий транспортировки при температуре -70°C.
Как пояснил сотрудник института Игорь Оскорбин, использование доступного штамма значительно упрощает процесс. Полученный фермент необходим для изучения работы генов и создания мРНК-вакцин, которые содержат информацию для выработки иммунного ответа против патогенов.
Новый метод производства может ускорить разработку современных вакцин в России.