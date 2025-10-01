В Новосибирске разработали новый строительный экоматериал

Материал создан методом геополимеризации и соответствует стандартам строительной индустрии. Его прочность на сжатие аналогична цементу марки М500, а морозостойкость достигает 300 циклов. Он обладает низким водопоглощением и гибким временем затвердевания, при этом не уступая по цене традиционному цементу.

Этот материал подходит для широкого спектра строительных задач и ориентирован на использование в экологически чистых проектах. В перспективе планируется увеличить производство до 100 тысяч тонн в год. Для этого будут проведены комплексные испытания и получены патенты с поддержкой федерального финансирования.

«По прочности (50 МПа) он не уступает высокомарочным цементам М500, а по морозостойкости может достигать 300 циклов. Кроме того, продукт имеет низкое водопоглощение (менее 5%), в то время как у большинства конкурентов этот показатель колеблется от 5% до 18%. Наряду с этим, он предлагает гибкость во времени схватывания — от 5 минут до 7 часов, покрывая потребности как в быстром ремонте, так и в стандартном строительстве. При этом его себестоимость является одной из самых низких на рынке, конкурируя с обычными портландцементами М300-М400, но предлагая при этом качество и свойства, характерные для значительно более дорогих специализированных материалов», — рассказал Степан Денисов.