В России
Опубликовано 22 апреля 2026, 16:10
1 мин.

В Новосибирске создали дешёвый анализатор СОЭ для небольших лабораторий

Прибор не уступает аналогам, но стоит меньше
Новосибирские учёные разработали анализатор для измерения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) — одного из самых массовых анализов крови. Прибор обойдётся лабораториям значительно дешевле существующих аналогов, но по качеству и надёжности не уступает им. Сейчас готов опытный образец, идёт подбор лабораторий для пилотного запуска.
© Ferra.ru

Многие небольшие и средние лаборатории не могут купить готовые анализаторы из‑за высокой цены. Им приходится либо делать анализ вручную (долго и с ошибками), либо отправлять образцы в централизованные лаборатории (дорого и с рисками). Новый прибор решает эту проблему: он простой конструкции, использует доступные комплектующие и не требует «фирменных» расходников.

Разработчики — учёные НГУ, МГУ и ФИЦ Биотехнологии РАН. Опытный образец уже прошёл успешную апробацию в клинико-диагностическом центре Алтайского края. В планах — пилотный запуск в нескольких лабораториях и последующий выход на рынок.

«Уже создан опытный образец прибора. Сформирован пул лабораторий, готовых к пилотному запуску. Алгоритмы прибора прошли успешную апробацию в клинико-диагностическом центре Алтайского края», — отмечено в сообщении пресс-службы новосибирского технопарка «Академпарк».