В Новосибирске создали дешёвый анализатор СОЭ для небольших лабораторий

Многие небольшие и средние лаборатории не могут купить готовые анализаторы из‑за высокой цены. Им приходится либо делать анализ вручную (долго и с ошибками), либо отправлять образцы в централизованные лаборатории (дорого и с рисками). Новый прибор решает эту проблему: он простой конструкции, использует доступные комплектующие и не требует «фирменных» расходников.

Разработчики — учёные НГУ, МГУ и ФИЦ Биотехнологии РАН. Опытный образец уже прошёл успешную апробацию в клинико-диагностическом центре Алтайского края. В планах — пилотный запуск в нескольких лабораториях и последующий выход на рынок.

«Уже создан опытный образец прибора. Сформирован пул лабораторий, готовых к пилотному запуску. Алгоритмы прибора прошли успешную апробацию в клинико-диагностическом центре Алтайского края», — отмечено в сообщении пресс-службы новосибирского технопарка «Академпарк».