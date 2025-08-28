В Новосибирске создали дрон для прокладки оптоволокна до 20 км

Это многороторный БПЛА, функционирующий как оператор мобильной связи и «плоттер каналов», обеспечивающий стабильные, помехоустойчивые и безопасные соединения. Во время полёта беспилотник разматывает оптоволоконный кабель, управляемый по оптическому каналу с наземной станции, устраняя радиосигналы и предотвращая перехват данных. По прибытии беспилотник подключается к узлам связи, поддерживающим Ethernet, Wi-Fi, IP-телефонию и интерфейс портативной рации.

Михлин подчеркнул уникальность беспилотника и его способность обеспечивать надёжную связь в труднодоступных районах. Компоненты аппарата можно легко заменить благодаря широкой доступности, а массовое производство запланировано на 2026 год.

При этом БПЛА — скрытный, а за счёт использования защищённого канала связи дрон можно использовать для проведения специальных операций, в чрезвычайных ситуациях и в условиях электромагнитных помех.

«Об аналогах именно подобного комплекса я не слышал. Это комплекс, разработанный для обеспечения надёжной связи с помощью оптического волокна, которое прокладывается по воздуху, в районы, где связь как таковая невозможна по искусственным или естественным причинам. Он может обеспечить связь непосредственно, например, с человеком, который где-то застрял по тем или иным причинам», — рассказал Иван Михлин.