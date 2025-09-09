В Новосибирске создали катализаторы для очистки выхлопов

Ежегодно автомобили в России выбрасывают в атмосферу около 5 миллионов тонн вредных веществ. Традиционные системы очистки используют керамические блоки с покрытием из оксида алюминия и наночастиц платины и палладия. Концентрация драгметаллов в них обычно начинается от 1 грамма на литр катализатора.

Новосибирским исследователям удалось снизить содержание платины до 0,17 грамма на литр, а палладия — до 0,17−0,35 грамма на литр. Это достигнуто за счёт добавления оксида марганца в алюмооксидное покрытие, что создаёт синергетический эффект и повышает активность катализатора.

Новые катализаторы начинают работать при температуре 180 градусов, окисляя углеводороды и монооксид углерода, тогда как промышленные аналоги активируются только при 250 градусах. Это позволяет эффективнее нейтрализовать вредные выбросы — углеводороды, угарный газ, оксиды азота и сажу.

Эффективность разработки подтверждена совместными испытаниями с промышленным предприятием.