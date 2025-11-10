В Новосибирске создали проводящую золотую пленку толщиной 3 нм

При осаждении золота на поверхность металл обычно формирует отдельные наночастицы, которые не соединяются друг с другом. Чтобы образовалась единая проводящая пленка, эти участки должны сливаться. Минимальная толщина, при которой это происходит, называется порогом перколяции. Чем он ниже, тем прозрачнее и тоньше может быть электрод.

Исследователи смогли управлять этим параметром, изменяя площадь лазерного пятна на мишени при осаждении. Это повлияло на распределение энергии и поток атомов золота, что обеспечило слияние частиц при меньшей толщине.

Эксперименты и моделирование подтвердили, что плёнка толщиной 3 нм обладает низким сопротивлением и высокой прозрачностью.