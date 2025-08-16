В Новосибирске создали стимуляторы выработки антител для ветеринарных вакцин

Как рассказал ТАСС руководитель лаборатории экспериментальной биологии патогенных микроорганизмов НИИ вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Алексеев, адъюванты помогают организму вырабатывать больше антител, которые борются с болезнями. Сейчас для создания вакцин для животных по всему миру используют французские и американские адъюванты. Но у животных иногда возникают побочные эффекты от этих компонентов.

Российские исследователи разработали три вида таких веществ и сейчас проверяют их в лаборатории. Эти адъюванты не опасны для животных. И, главное, таких веществ раньше в России не было.

В проверках участвуют специалисты из другого научного центра. Они будут проводить опыты на птицах и грызунах. И если эксперименты пройдут штатно, эти вещества будут тестировать на специальной фабрике.

Это предприятие производит лекарства и материалы для медицины и ветеринарии. Ученые договорились с производителем для тестирования новых адъювантов. Испытания начнутся зимой и займут несколько месяцев.

«Это стимулятор образования антител. Даже если организм реагирует на какие-то белки и вырабатывает антитела, адъювант будет увеличивать активность [выработки]. Мы с нашими химиками решили подать проект. Мы сделали три адъюванта, сейчас проходят лабораторные испытания. Они совершенно не токсичные. Аналогов такого адъюванта в России нет», — подчеркнул Алексеев.