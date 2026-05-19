В Новосибирске создали «умную» лампу для лечения желтухи у младенцев

Устройство состоит из стойки с экраном, мобильного приложения и мягкого датчика, который крепится на лоб и не мешает спать. Он передаёт данные о билирубине в реальном времени, а при отклонениях срабатывает сигнал тревоги. Родители видят картину на экране, а врачи могут удалённо корректировать терапию. Это особенно важно, потому что внешняя желтизна кожи часто обманчива, и болезнь может вернуться, если прекратить лечение слишком рано.

Авторы проекта — практикующие медбратья роддомов, которые длительное время наблюдали следующую проблему: из-за страха мамы сокращают время облучения, и лечение затягивается. Новая система поможет избежать этого, а в больницах сэкономит время медперсонала и сократит простой коек. Устройство уже прошло начальные испытания, и его готовят к выходу на рынок.