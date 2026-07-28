В Новосибирске создали устройство для надёжной фиксации позвонков во время операции

Раньше фиксаторы плохо соприкасались с костными пластинками позвонков и могли продавливать ослабленную кость, что грозило микротрещинами и возвращением деформации. Новая конструкция решает эту проблему: соединение модулей плотное и не проворачивается, а титановое напыление и противоскользящие элементы обеспечивают надёжную фиксацию даже при остеопорозе.

Устройство подходит для грудного и поясничного отделов. Его собирают из деталей разного размера и формы прямо перед операцией, что позволяет подобрать идеальный вариант для каждого пациента. По мнению авторов, это повышает опороспособность и снижает риск осложнений. Разработка уже запатентована.

«Задачей предлагаемого изобретения является повышение опороспособности имплантата, а также снижение рисков нестабильности в зоне оперированного сегмента позвоночника», — описано в патентной документации.