В Омске на НПЗ открыли комплекс очистки воды «Биосфера»

Патрушев провёл встречу с губернатором Омской области, где обсудили социально-экономическое развитие региона. Визит включал посещение нефтеперерабатывающего завода и участие в запуске комплекса по очистке воды, который позволит значительно сократить использование речной воды и снизить нагрузку на инфраструктуру города.

Проект реализован в рамках национального проекта «Экология» при участии российских разработчиков и производителей. Инвестиции в проект составили около 30 млрд рублей.

«Мы запускаем комплекс "Биосфера" — систему современных очистных сооружений Омского нефтеперерабатывающего завода. Этот крупнейший природоохранный проект "Газпром нефти" реализован в рамках национального проекта "Экология". Инвестиции составили порядка 30 миллиардов рублей. Благодаря инновационным технологиям комплекс позволит эффективно очищать промышленные стоки, существенно снизит использование речной воды и уменьшит нагрузку на городскую коммунальную инфраструктуру. Отмечу, что "Биосфера" — это пример эффективного взаимодействия российских разработчиков и производителей технологий и оборудования», — говорится в сообщении пресс-службы предприятии со ссылкой на Дмитрия Патрушева.