В Омске разработали метод голосовой аутентификации, определяющий состояние человека

Разработчик метода Даниил Иниватов пояснил, что сонливость, утомление и интоксикация заметно меняют амплитудно-частотные характеристики голоса. Обученная нейросеть считывает эти изменения и относит состояние говорящего к одной из категорий: норма, сонливость, а также лёгкая, средняя или тяжёлая стадия опьянения. В зависимости от результата система может ограничить доступ пользователя к информации вплоть до полной блокировки действий.

Особую актуальность технология приобретает в банках или центрах обработки звонков. Иниватов отметил, что сотрудник в состоянии сильного опьянения или крайней усталости может инициировать ошибочные транзакции, повредить финансовые записи или стать жертвой фишинга. Новый метод позволяет минимизировать такие риски, не требуя дополнительных действий от пользователя.

«В ОмГТУ разработали уникальный метод голосовой аутентификации, который учитывает не только то, кто говорит, но и в каком состоянии находится пользователь. Ассистент кафедры "Комплексная защита информации" Даниил Иниватов зарегистрировал систему, способную распознавать по голосу нормальное состояние, сонливость и даже три стадии алкогольного опьянения. Она позволит защитить критически важные данные и минимизировать риски человеческих ошибок», — сказано в сообщении пресс-службы ВУЗа.