В России
Опубликовано 10 сентября 2025, 19:31
1 мин.

В Оренбургской области запустят производство для ветрогенераторов

Инвестиции в проект превышают 210 миллионов рублей
Компания «Точная технодинамика» из Оренбургской области при поддержке Корпорации МСП откроет новый цех по производству редукторов, комплектующих и ремонтной оснастки для ветрогенераторов. Запуск производства запланирован на первый квартал 2026 года. Общий объём инвестиций превышает 210 миллионов рублей.
В Оренбургской области запустят производство для ветрогенераторов
© Michael Myers

Проект реализуется в рамках офсетного договора с компанией «Форвард Энерго», которая поставляет энергию на Урале и в Западной Сибири. Договор гарантирует долгосрочные заказы на сумму около 520 миллионов рублей до 2030 года. Это позволит компании увеличить совокупную выручку более чем на 50% к 2030 году.

Корпорация МСП предоставила гарантийное обеспечение на сумму 117,2 миллиона рублей, что позволило привлечь льготное кредитование в размере 180,3 миллиона рублей. Часть оборудования уже приобретена за собственные средства, остальное будет закуплено за счёт кредитных средств.

Производство оснащается отечественным оборудованием: зубофрезерными и зубошлифовальными станками от ООО «СтанкоНОВА», а для контроля качества будет использоваться координатно-измерительная машина от ООО «Лапик». Это соответствует стратегии импортозамещения критически важных компонентов для энергетической отрасли.