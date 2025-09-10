В Оренбургской области запустят производство для ветрогенераторов

Проект реализуется в рамках офсетного договора с компанией «Форвард Энерго», которая поставляет энергию на Урале и в Западной Сибири. Договор гарантирует долгосрочные заказы на сумму около 520 миллионов рублей до 2030 года. Это позволит компании увеличить совокупную выручку более чем на 50% к 2030 году.

Корпорация МСП предоставила гарантийное обеспечение на сумму 117,2 миллиона рублей, что позволило привлечь льготное кредитование в размере 180,3 миллиона рублей. Часть оборудования уже приобретена за собственные средства, остальное будет закуплено за счёт кредитных средств.

Производство оснащается отечественным оборудованием: зубофрезерными и зубошлифовальными станками от ООО «СтанкоНОВА», а для контроля качества будет использоваться координатно-измерительная машина от ООО «Лапик». Это соответствует стратегии импортозамещения критически важных компонентов для энергетической отрасли.