В России
Опубликовано 19 июня 2026, 12:25
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В открытом доступе оказались 24 млрд строк с паролями от онлайн-сервисов

Россиян призвали поменять пароли
В открытом доступе оказались более 24 млрд записей с логинами и паролями от разных онлайн-сервисов. Масштаб утечки, по данным инфоресурса Cybernews, на который ссылается руководитель аналитического отдела компании из сферы информационной безопасности Servicepipe Антон Чемякин, стал крупнейшим в истории. Эксперты Servicepipe рекомендуют всем пользователям сменить пароли и включить двухфакторную аутентификацию, а бизнесу — усилить защиту корпоративных аккаунтов. Об этом пишет «Газета.Ru».
В открытом доступе оказались 24 млрд строк с паролями от онлайн-сервисов

© Ferra.ru

Базы формируются из данных множества взломов прошлых лет и распространяются в даркнете. Основная угроза — атаки типа credential stuffing, когда украденные пары логин-пароль автоматически подставляют к разным сервисам. Эффективность таких атак держится на привычке людей использовать одинаковые пароли на нескольких площадках.

Для бизнеса это риск компрометации корпоративных учётных записей и аккаунтов клиентов. Организациям советуют провести аудит парольной политики, внедрить многофакторную аутентификацию и системы обнаружения аномалий, которые отличают человека от бота. Пользователям, в свою очередь, рекомендуется обновить пароли и включить 2FA везде, где это возможно.

«Обычным пользователям тоже нужно обновить пароли в онлайн-сервисах и включать двухфакторную аутентификацию (2FA) везде, где данная опция доступна. При объёме утечки – 24 млрд строк – крайне вероятно, что в ней содержатся данные большей части когда-либо созданных аккаунтов в сети», – предупредил эксперт.

Источник:Газета.Ru
Автор:Андрей Кадуков
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