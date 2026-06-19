В открытом доступе оказались 24 млрд строк с паролями от онлайн-сервисов

Базы формируются из данных множества взломов прошлых лет и распространяются в даркнете. Основная угроза — атаки типа credential stuffing, когда украденные пары логин-пароль автоматически подставляют к разным сервисам. Эффективность таких атак держится на привычке людей использовать одинаковые пароли на нескольких площадках.

Для бизнеса это риск компрометации корпоративных учётных записей и аккаунтов клиентов. Организациям советуют провести аудит парольной политики, внедрить многофакторную аутентификацию и системы обнаружения аномалий, которые отличают человека от бота. Пользователям, в свою очередь, рекомендуется обновить пароли и включить 2FA везде, где это возможно.

«Обычным пользователям тоже нужно обновить пароли в онлайн-сервисах и включать двухфакторную аутентификацию (2FA) везде, где данная опция доступна. При объёме утечки – 24 млрд строк – крайне вероятно, что в ней содержатся данные большей части когда-либо созданных аккаунтов в сети», – предупредил эксперт.