В открытом доступе появился инструмент для взлома iPhone

В МВД подтвердили, что в Сети опубликован набор программных средств DarkSword, которые позволяют получить несанкционированный доступ к iPhone без глубоких технических знаний. Достаточно развернуть готовые файлы и заманить пользователя на вредоносный сайт. Уязвимости, которые эксплуатирует инструмент, уже закрыты в актуальных версиях iOS, поэтому в зоне риска — устройства, которые давно не обновлялись.

Для атаки злоумышленнику достаточно, чтобы жертва перешла по ссылке. После этого он может получить доступ к сообщениям, контактам, истории вызовов и сохранённым паролям. Ранее подобные инструменты применялись для точечных, высокоточных атак, но теперь оказались в открытом доступе, что делает их опасными для массового пользователя.

Специалисты МВД рекомендуют обновить iOS до последней версии, так как в ней уязвимости уже исправлены. Владельцам устройств, которые давно не получали обновлений, стоит быть особенно осторожными: не переходить по подозрительным ссылкам и не устанавливать приложения из непроверенных источников. Своевременное обновление остаётся главной защитой от подобных угроз.

«Рекомендуем обновить iOS до актуальной версии. В открытом доступе опубликован набор программных средств, ранее применявшийся для точечных атак, который теперь может использоваться значительно шире. Его опасность в том, что для получения неправомерного доступа больше не требуется глубоких технических знаний — достаточно развернуть готовые файлы и заманить пользователя на вредоносный сайт», — сказано в сообщении.