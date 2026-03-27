В озёрах Кенозерского парка из-за потепления расплодились два редких вида рыб

Оба вида относятся к семейству карповых. Для промысла они не важны, но ценны как реликты, сохранившиеся в отдельных водоёмах ещё с голоцена. Ранее краснопёрка фиксировалась лишь в одном водоёме на границе с Коми, а синец — в двух озёрах сийской системы и на границе с Карелией. Теперь ареал расширился, и рыбы активно расселяются по Кенозерью.

По информации учёных, на которых ссылается ТАСС, за последние 30 лет структура рыбного населения крупнейших озёр парка сильно изменилась. Помимо роста численности теплолюбивых видов, упали уловы ценного сига — с нескольких тонн до нескольких центнеров. Зато в Лекшмозере выросла популяция леща, который стал одним из основных промысловых объектов. Учёные связывают эти перемены с климатическими и антропогенными факторами.

«Раньше краснопёрка и синец отмечались единично. Сейчас мы видим в Кенозерском парке достаточно хорошие популяции и краснопёрки, и синца. Для них сейчас идёт расцвет, в связи с потеплением климата для них условия всё лучше и лучше», — рассказал директор Института социально-экономических и биоресурсных исследований Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики им. академика Н. П. Лаверова Уральского отделения РАН, доктор биологических наук, ихтиолог Александр Новоселов.