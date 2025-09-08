В Парке 50-летия Октября появился Медиамаяк Rambler&Co

Центральным элементом стал навигационный столб с лампой-маяком, символизирующий ориентир в информационном пространстве. На указателях представлены ключевые темы медиапотребления: новости Москвы от «Мосленты», технологии «Газеты.Ru», экология «Ленты.ру», спорт «Чемпионата» и картина дня от искусственного интеллекта на портале «Рамблер».

Вокруг установлены пять тематических лавочек с медиастанциями. Посетители могут отсканировать QR-коды для доступа к подборкам новостей от изданий холдинга или пройти тест на медиаграмотность. Каждая скамья посвящена определенной тематике, позволяя сфокусироваться на интересующем контенте.

13 сентября, в День города, на локации пройдут розыгрыши призов. Пять раз в день — в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00 — посетители смогут побороться за технологические гаджеты с брендированием Rambler&Co.