В Пензе создали «мозговой центр» для беспилотников, определяющий метеоусловия

Обычные прогнозы не учитывают местные особенности вроде плотной застройки или рельефа. Дрон с новой системой собирает данные точно в нужной точке. Это пригодится МЧС для оценки пожаров, аграриям для контроля заморозков и горнякам для замера метана в шахтах.

Система работает так: сигналы с датчиков преобразуются в цифровой код, контроллер передаёт их устройству управления. Конечные данные получает специалист. Конструкция универсальна — под разные задачи можно менять датчики и алгоритмы, например, для поиска утечек на трубопроводах.

«Конечная информация будет использоваться для управления беспилотным аппаратом, а также для сбора и передачи информации специалисту: метеорологу, службам контроля техники безопасности, сотрудникам МЧС», — рассказал доцент кафедры «Информационно-измерительная техника и метрология» Виктор Баранов.