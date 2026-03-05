В России
Опубликовано 05 марта 2026, 18:23
1 мин.

В Пензе создали «мозговой центр» для беспилотников, определяющий метеоусловия

Дроны с ИИ смогут собирать метеоданные в труднодоступных местах
Учёные Пензенского госуниверситета создали информационно-измерительную систему для беспилотников. Она определяет локальные метеопараметры: температуру, давление, влажность, ветер, освещённость и осадки. Разработка основана на запатентованном способе преобразования напряжения и позволяет гибко настраивать измерительные каналы под конкретные задачи простым изменением кода.
В Пензе создали «мозговой центр» для беспилотников, определяющий метеоусловия

© Ferra.ru

Обычные прогнозы не учитывают местные особенности вроде плотной застройки или рельефа. Дрон с новой системой собирает данные точно в нужной точке. Это пригодится МЧС для оценки пожаров, аграриям для контроля заморозков и горнякам для замера метана в шахтах.

Система работает так: сигналы с датчиков преобразуются в цифровой код, контроллер передаёт их устройству управления. Конечные данные получает специалист. Конструкция универсальна — под разные задачи можно менять датчики и алгоритмы, например, для поиска утечек на трубопроводах.

«Конечная информация будет использоваться для управления беспилотным аппаратом, а также для сбора и передачи информации специалисту: метеорологу, службам контроля техники безопасности, сотрудникам МЧС», — рассказал доцент кафедры «Информационно-измерительная техника и метрология» Виктор Баранов.