Опубликовано 17 марта 2026, 15:10
В Пензенской области заработала система видеоаналитики с ИИ для «Безопасного города»

Точность распознавания превышает 99%
В Пензенской области в рамках развития АПК «Безопасный город» внедрили систему интеллектуального видеонаблюдения. Разработчики — компании NtechLab (входит в «Ростех») и Netvision. Видеопотоки с 1,6 тыс. камер поступают в единый центр обработки данных. Алгоритмы в реальном времени распознают лица, силуэты и нестандартное поведение, помогая экстренным службам быстрее реагировать на инциденты и искать пропавших людей.
Система охватывает ключевые городские пространства: улицы, парки, школы, остановки и транспортные узлы. Централизация видеоданных упрощает взаимодействие полиции, МЧС и других служб — время реакции на происшествия сокращается. По заявлению разработчика, точность распознавания превышает 99%, а обработка одного события занимает меньше секунды.

Как отметил гендиректор NtechLab Алексей Паламарчук, похожие решения уже работают в Новосибирской и Самарской областях, Ставропольском крае и Ямало-Ненецком автономном округе. Единый информационный центр также даёт быстрый доступ к архивам записей, что помогает в розыске и сборе доказательств.

В перспективе проект планируют масштабировать — общее количество подключённых камер в регионе может вырасти до 5 тысяч. Это позволит усилить контроль за безопасностью и быстрее предотвращать потенциально опасные ситуации.