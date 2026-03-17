В Пензенской области заработала система видеоаналитики с ИИ для «Безопасного города»

Система охватывает ключевые городские пространства: улицы, парки, школы, остановки и транспортные узлы. Централизация видеоданных упрощает взаимодействие полиции, МЧС и других служб — время реакции на происшествия сокращается. По заявлению разработчика, точность распознавания превышает 99%, а обработка одного события занимает меньше секунды.

Как отметил гендиректор NtechLab Алексей Паламарчук, похожие решения уже работают в Новосибирской и Самарской областях, Ставропольском крае и Ямало-Ненецком автономном округе. Единый информационный центр также даёт быстрый доступ к архивам записей, что помогает в розыске и сборе доказательств.

В перспективе проект планируют масштабировать — общее количество подключённых камер в регионе может вырасти до 5 тысяч. Это позволит усилить контроль за безопасностью и быстрее предотвращать потенциально опасные ситуации.