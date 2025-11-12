В Перми разработали нейросеть для создания материалов будущего

Как отмечает ТАСС, в отличие от традиционных методов, эта нейросеть не просто объединяет существующие решения, но и генерирует принципиально новые структуры.

В основе системы лежит трёхмерная версия сети StyleGAN2 GAN. Эта усовершенствованная модель разработана на основе 5000 моделей пористых материалов для создания сложных трёхмерных структур с индивидуальными свойствами. Для оптимизации этих свойств используется генетический алгоритм, который обеспечивает баланс между конкурирующими требованиями, такими как прочность и плотность.

Результаты этого исследования показывают, что новые микроструктуры на 15-20% жёстче, чем их существующие аналоги, при сохранении той же плотности. Этот прорыв открывает новые возможности для разработки материалов с исключительными характеристиками.