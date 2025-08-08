В России
Опубликовано 08 августа 2025, 14:15
1 мин.

В Перми с 22 по 23 августа пройдёт форум «Города будущего»

В том числе это связано с нацпроектами
С 22 по 23 августа в Перми пройдет форум «Города будущего» — ключевое событие для обмена цифровыми решениями и технологиями устойчивого развития. Эксперты обсудят темы цифровизации, строительства, транспорта, архитектуры, безопасности и креативных индустрий. Программа включает пленарные заседания, дискуссии, выставку решений для «умных» городов и деловую гостиную «Умный город». Об этом сообщает пресс-служба Минстроя России.
В Перми с 22 по 23 августа пройдёт форум «Города будущего»
© StockCake

Итоги форума подведут с вручением наград лидерам индекса цифровизации городского хозяйства «IQ городов», обсудят креативные индустрии и проведут визионерскую сессию с Артемием Лебедевым. Министр строительства РФ Ирек Файзуллин отметил важность форума для выработки комплексных решений.

Параллельно пройдут IV Молодёжный форум «Наше будущее» и конкурс молодёжных проектов с российскими ИТ-решениями. Завершит форум отборочный этап Международного чемпионата «Битва Роботов».

Организаторы форума: Минстрой, Минцифры, Правительство Пермского края и Центр компетенций «Умный город». Форум проходит в рамках национальных проектов «Экономика данных» и «Инфраструктура для жизни».

«Развитие городов требует комплексных решений — от цифровизации до устойчивой инфраструктуры. Особое внимание уделяется цифровой трансформации строительной отрасли в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", направленного на достижение целей, обозначенных Президентом России в Указе № 309. Форум в Перми станет важной федеральной площадкой для выработки таких решений», — рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин.

Источник:Наука.рф
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Минцифры
,
#Россия
,
#В России