В Перми с 22 по 23 августа пройдёт форум «Города будущего»

Итоги форума подведут с вручением наград лидерам индекса цифровизации городского хозяйства «IQ городов», обсудят креативные индустрии и проведут визионерскую сессию с Артемием Лебедевым. Министр строительства РФ Ирек Файзуллин отметил важность форума для выработки комплексных решений.

Параллельно пройдут IV Молодёжный форум «Наше будущее» и конкурс молодёжных проектов с российскими ИТ-решениями. Завершит форум отборочный этап Международного чемпионата «Битва Роботов».

Организаторы форума: Минстрой, Минцифры, Правительство Пермского края и Центр компетенций «Умный город». Форум проходит в рамках национальных проектов «Экономика данных» и «Инфраструктура для жизни».

«Развитие городов требует комплексных решений — от цифровизации до устойчивой инфраструктуры. Особое внимание уделяется цифровой трансформации строительной отрасли в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", направленного на достижение целей, обозначенных Президентом России в Указе № 309. Форум в Перми станет важной федеральной площадкой для выработки таких решений», — рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин.