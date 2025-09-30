В Перми запатентовали новый метод диагностики детских патологий черепа

Это заболевание встречается у одного из двух тысяч детей. Раннее обнаружение критически важно, так как болезнь может приводить к деформации черепа, неврологическим нарушениям и требует своевременного хирургического вмешательства. Существующие методы диагностики, такие как УЗИ или КТ, часто дают субъективную оценку.

Новый подход использует данные компьютерной томографии, но анализирует их математически. Специалисты измеряют плотность костной ткани в трёх точках черепного шва, а затем по специальной формуле вычисляют единый коэффициент окостенения. Значение от 0,75 до 1,0 указывает на сформированный шов, что в раннем возрасте является признаком патологии.

Метод был успешно апробирован на десяти маленьких пациентах с диагнозом краниосиностоз. Результаты показали высокую точность и совпадение с данными УЗИ с расхождением всего 3,8%. При этом технология предоставляет более детальную количественную информацию, помогая отличить истинный краниосиностоз от других причин неврологических симптомов.