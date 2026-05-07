В первом квартале 2026 года DDoS-атаки на российские компании стали мощнее и хитрее

Самыми распространёнными стали многовекторные атаки (37% всех инцидентов). Они опасны тем, что бьют по разным уровням сети и элементам инфраструктуры, что сильно затрудняет защиту. Импульсные атаки (32%) длятся от десятков секунд до нескольких минут, но повторяются каждые 5–10 минут — системы часто не успевают среагировать. Под ударом прежде всего телеком, торговля и финансовая сфера.

«Ковровые бомбардировки» (26% инцидентов) перегружают целые диапазоны IP-адресов и подсети, что способно полностью парализовать IT-инфраструктуру. Атаки мощнее 3 Тбит/с, впервые зафиксированные в России, приводили к сбоям и серьёзным финансовым потерям, особенно в телекоме и финансовом секторе. Эксперты отмечают, что бизнесу требуется пересмотреть стратегии защиты.