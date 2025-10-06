В Петербурге начнут производить клеточные вакцины против рака

CAR-T-технология предполагает использование собственных иммунных клеток пациента, которые модифицируются в лабораторных условиях для борьбы с онкологическими заболеваниями. Параллельно центр ведет работу по созданию дендритно-клеточной вакцины для лечения солидных опухолей.

Кроме того, в учреждении развивают технологии сохранения репродуктивной функции у онкологических пациентов. В этом году в России впервые родился ребенок у женщины с раком яичников благодаря методу дозревания яйцеклеток. Во время операции врачи извлекли из пораженного органа здоровые незрелые клетки, которые затем были доведены до зрелого состояния в лабораторных условиях.

По словам специалистов центра, эта медицинская история стала четвертым подобным случаем в мировой практике.