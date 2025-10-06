В России
Опубликовано 06 октября 2025, 19:59
1 мин.

В Петербурге начнут производить клеточные вакцины против рака

Запуск производства запланирован на конец 2026 года
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Петрова планирует начать производство клеточных препаратов для лечения рака по технологии CAR-T. Как сообщил директор центра Алексей Беляев, лицензирование производства может быть завершено к середине следующего года.
CAR-T-технология предполагает использование собственных иммунных клеток пациента, которые модифицируются в лабораторных условиях для борьбы с онкологическими заболеваниями. Параллельно центр ведет работу по созданию дендритно-клеточной вакцины для лечения солидных опухолей.

Кроме того, в учреждении развивают технологии сохранения репродуктивной функции у онкологических пациентов. В этом году в России впервые родился ребенок у женщины с раком яичников благодаря методу дозревания яйцеклеток. Во время операции врачи извлекли из пораженного органа здоровые незрелые клетки, которые затем были доведены до зрелого состояния в лабораторных условиях.

По словам специалистов центра, эта медицинская история стала четвертым подобным случаем в мировой практике.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
