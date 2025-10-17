В Петербурге открыли киберлабораторию для подготовки специалистов

Лаборатория создана на базе кафедры защищённых систем связи и позволит студентам изучать российские программные решения в сфере кибербезопасности. Необходимость такого центра возникла после ухода западных компаний с российского рынка и перехода государственных структур на использование отечественного программного обеспечения с 2025 года.

Учебный процесс построен на сочетании теоретических и практических занятий. Около 40% времени займут лекции, а остальная часть будет посвящена практике — работе с виртуальными стендами, выполнению лабораторных заданий и изучению систем защиты, включая межсетевое экранирование и предотвращение вторжений. Проект реализован при поддержке российской компании UserGate, которая поставила оборудование и программное обеспечение, соответствующее требованиям ФСТЭК.

Выпускники новой киберлаборатории смогут работать в подразделениях информационной безопасности оборонных предприятий, государственных организациях, структурах критической информационной инфраструктуры, а также в ведомствах, таких как Роскомнадзор и ФСТЭК.