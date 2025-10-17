В России
Опубликовано 17 октября 2025, 18:18
1 мин.

В Петербурге открыли киберлабораторию для подготовки специалистов

Ежегодно обучение смогут проходить 300 студентов
В Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций (СПбГУТ) начала работу полностью отечественная киберлаборатория по информационной безопасности. Она рассчитана на подготовку около 300 студентов в год.
В Петербурге открыли киберлабораторию для подготовки специалистов

© Ferra.ru

Лаборатория создана на базе кафедры защищённых систем связи и позволит студентам изучать российские программные решения в сфере кибербезопасности. Необходимость такого центра возникла после ухода западных компаний с российского рынка и перехода государственных структур на использование отечественного программного обеспечения с 2025 года.

Учебный процесс построен на сочетании теоретических и практических занятий. Около 40% времени займут лекции, а остальная часть будет посвящена практике — работе с виртуальными стендами, выполнению лабораторных заданий и изучению систем защиты, включая межсетевое экранирование и предотвращение вторжений. Проект реализован при поддержке российской компании UserGate, которая поставила оборудование и программное обеспечение, соответствующее требованиям ФСТЭК.

Выпускники новой киберлаборатории смогут работать в подразделениях информационной безопасности оборонных предприятий, государственных организациях, структурах критической информационной инфраструктуры, а также в ведомствах, таких как Роскомнадзор и ФСТЭК.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#данные
,
#защита